Zwei Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Montag ans Gesundheitsministerium gemeldet. Die Fälle stammen aus der Region Roßleben, hieß es vom Landratsamt. Zwei Personen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101,1 laut Gesundheitsministerium. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Kyffhäuserkreis laufen Abstrichaktionen in Schulen weiter, an denen zuletzt Coronafälle bekannt geworden waren. Die Grundschule Bottendorf soll bis einschließlich 27. November geschlossen bleiben, das Kyffhäusergymnasium in Bad Frankenhausen bis 20. November.

Unter Quarantäne stehen nur Schüler und Lehrer die Kontakt mit positiv Getesteten hatten, betonte der Sprecher des Landratsamtes. In der Grundschule Bottendorf war eine Lehrkraft, nicht wie zunächst vom Landratsamt gemeldet, ein Schüler positiv getestet worden; am Kyffhäusergymnasium waren es eine Lehrkraft und ein Schüler. Ein Coronafall war am Wochenende an der Klosterschule Roßleben bekannt geworden. Sie war für Montag und Dienstag geschlossen worden.