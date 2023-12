Zwei Prinzenpaare aus dem Kyffhäuserkreis bewerben sich um die Landeskrone

Kyffhäuserkreis. Frankenhisser Karnevalsklub und Esperstedter Carnevals Verein schicken Kandidaten ins Rennen um Landesprinzenpaar 2024. Stimmen können im Internet abgegeben werden.

Gleich zwei Prinzenpaare aus dem Kyffhäuserkreis stehen zur Wahl als neues Landesprinzenpaar 2024. Neun Bewerberpaare hat der Landesverband der Thüringer Karnevalvereine ins Rennen um den Titel geschickt.



Prinz Tobias I. und Prinzessin Katharina I. vom Frankenhisser Karnevalsklub Wipperveilchen möchten als Botschafter des Frohsinns die Menschen erreichen. Ihr Motto lautet „Faschingsscheu war gestern“. Katharina I. wird als klug und scharfsinnig beschrieben. Tobias I. ist technisch begabt und bringt gerne andere zum Lachen.

Prinz Jeffrey I. und Prinzessin Jessica I. vom Esperstedter Carneval's Verein. Foto: Landesverband der Thüringer Karnevalvereine

Aus dem Nachbarort der Kurstadt, aus dem Ort Esperstedt und für Esperstedter Carneval’s Verein wollen Prinz Jeffrey I. und Prinzessin Jessica I. die Krone holen. „Frohsinn, Begeisterung und Authentizität“ lautet das Motto des Paares. Jessica I. zeichnet sich durch Humor, Ehrgeiz und Stärke aus. Jeffrey I. wird als lustig, ideenreich und wortgewandt beschrieben.

Sie treten gegen Paare aus Weimar, Sollstedt, Gotha und Königsee an. Für die Abstimmung gibt es drei Stufen. Stimmen können im Internet gesammelt werden über http://voting.ltkev.info/. Auch in sozialen Medien kann für das schönste Prinzenpaar abgestimmt werden und zwar bei facebook.com/karnevalthueringen und instagram.com/karnevalthueringen. Dazu kommen noch die Stimmen der Präsidenten der Karnevalsvereine.

Abgestimmt werden kann bis zum 30. Dezember. Am ersten Tag des neuen Jahres wird das Siegerpaar dann bekanntgegeben. Die Inthronisierung des Landesprinzenpaars Thüringen für 2024 erfolgt wenige Tage später am 6. Januar um 11.11 Uhr am Heimatort des Vereins, den das Paar vertritt.

Frohsinn verbreiten die beiden neuen Botschafter des Thüringer Karnevals zu Empfängen im Berliner Kanzleramt, beim Thüringer Minsiterpräsidenten in Erfurt und beim Karnevalistenbrunch in Tambach-Dietharz.