Zwei Reitturniere in Heygendorf

Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth konnte am Wochenende nach den Turnieren in Oldisleben und Donndorf als dritter Akteur ihr Spring- und Dressurturnier austragen. Es nahmen rund 300 Starter mit 350 Pferden teil. Diese kamen teilweise als Leipzig oder auch dem Wartburgkreis, um endlich wichtige Prüfungen ablegen zu können. Auch einige Zuschauer nutzen die Gelegenheit etwas Pferdesport zu erleben.