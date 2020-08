Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei riesige Windräder werden aufgestellt

Zwei riesige Windkraftanlagen der Firma Vestas werden in der Gemarkung Greußen-Gangloffsömmern-Schilfa auf dem Höhenzug namens Schanzen errichtet. Zuvor wurde eine alte Anlage komplett abgebaut. Nachdem vor Wochen die Fundamente von je rund 3500 Tonnen Masse in das Erdreich gebracht wurden, erfolgt derzeit der Aufbau der Metallröhren. Diesen werden aus je drei Segmenten verschraubt. Am Ende hat jede Anlage – im Bild oben sind zwei untere Turmsegmente und dazwischen ist das Getreidesilo von Weißensee in der Abendsonne zu sehen – eine Nabenhöhe von 166 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern. Sie sind für je 4,2 Megawatt Leistung ausgelegt. Die anderen 15 im Windfeld südlich von Greußen liegenden Anlagen haben je nur eine Nabenhöhe von 95 und 125 Metern.