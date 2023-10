Zwei Städte im Kyffhäuserkreis suchen Prinzessinnen

Mit dem Setzen der Fliederkrone und der Krönung der Hoheiten wurde im Frühjahr das 29. Fliederfest in Bad Frankenhausen eröffnet. Fliederkönigin Tanja und die neue Fliederprinzessin Rebecca strahlten angesichts so vieler Besucher.

Artern/Bad Frankenhausen. Damit die hoheitliche Staffelstabübergabe im nächsten Jahr klappt, werden in Artern und Bad Frankenhausen schon jetzt die Werbetrommeln gerührt.

Artern sucht die nächste Salzprinzessin, die dann zum Brunnenfest 2024 gekrönt werden soll. Bewerbungen können bis zum 15. März 2024 bei der Arterner Stadtverwaltung abgegeben werden. In der Kurstadt Bad Frankenhausen können sich Prinzessinnenanwärterinnen ab sofort bei Thomas Richter vom Frankenhäuser Gewerbeverein oder per Mail an kontakt@gewerbeverein-badf.de um das Amt der Fliederprinzessin bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. November.

Die Amtszeit der Salzprinzessin erstreckt sich von 2024 bis 2026; die Fliederprinzessin repräsentiert die Region in den Jahren 2024 und 2025. Alle Anwärterinnen sollen mindestens 18 Jahre alt sein, sich in der Region auskennen und Zeit für royale Verpflichtungen am Wochenende mitbringen. Die Frankenhäuser Fliederprinzessin sollte zusätzlich aus der Kurstadt oder einem der Ortsteile stammen, wünschen sich die „Hoheiten-Macher“.

Leicht ist es nicht, solche lokalen Botschafterinnen für das Ehrenamt zu finden. Diese Erfahrungen machten Verwaltungen und Organisatoren von Traditionsfesten mit Hoheiten über die letzten Jahre immer wieder.