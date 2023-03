Im Sommer 2019 organisierten Thomas Jakob, Frank Hohbein und Andreas Kielmann das erste Oldtimertreffen auf dem Schützenplatz in Holzthaleben. Aufgrund der großen Resonanz soll es in diesem Jahr eine Neuauflage geben.

Zweite Auflage für Treffen der Oldtimer in Holzthaleben

Holzthaleben. Auf dem Schützenplatz steigt im Juni ein Festwochenende.

Nach der gelungenen Premiere 2019 soll es für das Oldtimertreffen in Holzthaleben in diesem Jahr einen neuen Anlauf geben. Vom 23. bis 25. Juni wird dazu auf den Schützenplatz eingeladen.

Für das Festwochenende ist die Anreise ab Freitag, 16 Uhr, geplant. Mehrere Campingmöglichkeiten stehen zur Verfügung, informiert Thomas Jacob von den Oldtimerfreunden aus Holzthaleben. Nach dem gemütlichen Zusammensein am Abend geht es am Samstagfrüh um 10 Uhr mit dem Beginn der Oldtimer-Ausstellung weiter. Für die kleinen und großen Gäste bereite man kleine Überraschungen und Attraktionen vor. Ab 20 Uhr kümmere sich eine CCR-Coverband um das Abendprogramm. Das Oldtimertreffen soll dann am Sonntag mit einem Frühschoppen gemütlich ausklingen.