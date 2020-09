Zweite Runde beim Breitbandausbau im Kyffhäuserkreis anvisiert

Kyffhäuserkreis. Um weitere Lücken in der Breitbandversorgung in der Region zu schließen, will der Landkreis weitere Fördermittel beantragen.

Um eine flächendeckende Breitbandversorgung von 30 Mbit/s im Kyffhäuserkreis zu erreichen, will der Landkreis noch einmal einen Förderantrag zum Breitbandausbau stellen. Den Beschluss soll der Kreistag am 23. September fassen, empfahl der Kreisausschuss in der Sitzung am Mittwoch.