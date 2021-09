Zweiter Unfall auf B4: Jugendliche verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Jugendliche bei Unfall verletzt

Gleich zweimal krachte es am Dienstag auf der Bundesstraße 4 zwischen Westerengel und Greußen. Nachdem am Vormittag eine 58-jährige Frau beim Überholen verunglückte, übersah ein 18-jähriger Fahranfänger ein vor ihm haltendes Fahrzeug. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes C 180 in Richtung Greußen unterwegs, als kurz vor der Einmündung nach Obertopfstedt ein Mercedes Kombi hielt.

Der 18- Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Kombi auf. Der 49-Jährige Unfallgegner und der 18-Jährige blieben unverletzt. Die 16-jährige Beifahrerin des Jugendlichen kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Mercedes C 180 musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde halbseitig vorbeigeleitet.

Graffitis in Greußen

Unbekannte beschmierten am Wochenende die Brückenmauer im Steinweg in Greußen mit Graffiti. Zeugen entdeckten verschiedene Aufschriften, die mit rosafarbener Sprühfarbe aufgebracht wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

