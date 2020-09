Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen sollen am 26. September jede Menge Gartenzwerge auf den Missstand aufmerksam machen.

Zwergen-Demo gegen Mangel an Kinderärzten im Kyffhäuserkreis

Eine „Zwergen-Demo“ gegen den Kinderärzte-Mangel im Kyffhäuserkreis findet am Samstag, 26. September, in Bad Frankenhausen statt. Fragen an Initiator Andreas Bachner von der Partei Die Linke.