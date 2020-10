Zwiebelzöpfe sind der Renner in Artern

„Das Wetter ist ja super, es spielt uns trotz Corona in die Hände“, freut sich Torsten Blümel (Linke), Bürgermeister von Artern. Er ist in der Innenstadt unterwegs, die ganz im Zeichen des traditionellen Zwiebelmarktes geschmückt ist. Am Wochenende wurde hier die 49. Auflage gefeiert. Dass dieser Markt überhaupt stattfinden durfte, erfuhr die Stadt erst etwa eine Woche vorab, als das Markttreiben samt Hygienekonzept genehmigt wurde. „Dafür, dass wir kaum Werbung gemacht haben, ist es schon Wahnsinn, wie viele Besucher hier sind“, so Blümel. Und diese seien nicht nur aus Artern und dem Kyffhäuserkreis gekommen. Auch aus Suhl oder Nordfriesland, weiß das Stadtoberhaupt.

Die diesjährige kleinere Variante des Zwiebelmarktes – mit 30 Händlern waren coronabedingt nur etwa nur ein Drittel im Vergleich zu den Vorjahren in die Salinestadt gekommen – fand bei den Besuchern großen Anklang. Um den Auflagen gerecht zu werden, habe man den Rummel ausgelagert und in einem für die bessere Kontrolle der Besucherzahlen umzäunten Bereich auf dem Parkplatz Park und Parken stattfinden lassen. Hier habe es am Sonntagnachmittag zum Teil einen so großen Andrang gegeben, dass die Leute auf Einlass warten mussten. Zudem wurde beim Aufbau der Stände darauf geachtet, dass es zwischen den Ständen genügend Abstand gibt.

Heldrungens Zwiebelprinzessin Swantje Pötzschke war am Wochenende ein gefragtes Fotomotiv. Foto: Christoph Vogel

Endlich seien mal wieder lachende Gesichter zu sehen, rief eine Bewohnerin aus Artern dem Bürgermeister zu. Man sei froh, dass nach Monaten coronabedingter, veranstaltungsloser Zeit den Einwohnern und deren Gästen etwas geboten wird. Auch für die Händler sei der Markt den Umständen entsprechend ganz in Ordnung gewesen. Unter ihnen zum Beispiel Familie Pötzschke, Zwiebelbauern aus Heldrungen. An ihrem Stand wurden schicke und bunte Zwiebelzöpfe in verschiedenen Größen feil geboten. „Das Interesse an den Zöpfen ist da“, betonte Jonas Pötzschke. So würde die Arbeit der Zwiebelbauern eine noch größere Wertschätzung erfahren, als in den Jahren zuvor.

Zur Familie gehört auch Swantje Pötzschke, die aktuelle Zwiebelprinzessin aus Heldrungen. Bereits seit ihrem vierten Lebensjahr ist sie auf den Zwiebelmärkten in Weimar, Apolda, Hettstedt und eben Artern unterwegs. Sie habe die Zwiebelinchen – dabei handelt es sich um kleine dekorative Figuren – angefertigt, erzählt die junge Frau, die noch bis 2022 als Hoheit den Kyffhäuserkreis repräsentiert.

Im nächsten Jahr steht die 50. Auflage bevor. „Das wollen wir natürlich groß feiern“, kündigte Blümel an. Um den Jubiläumsmarkt groß aufziehen zu können, müsste das betreffs Corona allerdings anders aussehen, „sonst wird das nichts“. Was genau zum Jubiläum stattfinden soll, darüber wolle man sich aber erst im Frühjahr Gedanken machen.

Das Kinderkarussell auf dem ausgewiesenen Rummelplatz stand auch bei der vierjährigen Lotta hoch in der Gunst. Foto: Christoph Vogel

Mit dem Verlauf des diesjährigen Zwiebelmarktes aus Sicht des Veranstalters, der Stadt Artern, zeigte sich Blümel sehr zufrieden: „Die Leute hatten großes Verständnis für die Maßnahmen im Zuge des Hygienekonzepts und haben sich dementsprechend verhalten. Ihnen muss dafür auch mal ein Lob aussprechen.“ Zum Erfolg beigetragen habe seiner Meinung nach die Tatsache, dass man von dem in vergangenen Jahren mindestens an einem Tag einsetzenden Regen in diesem Jahr verschont geblieben sei. „Ich habe mich mit den Händlern unterhalten, auch die waren zufrieden“, so der Bürgermeister abschließend.