Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Bratklopsen und Belletristik

„Irgendwann steht da mal ein Buch von mir drin“, hatte Tina Hörchner vor vielen Jahren zu ihrem Mann gesagt, als sie zu Hause den Blick auf ihr großes Bücherregal richteten. Und die Sondershäuserin hat sich diesen langgehegten Wunsch erfüllt. Im Jahr 2013 erschien ihr erster Roman mit dem Titel „Theas Vermächtnis“. Begonnen hat Tina Hörchner mit dem Schreiben in den Jahren 2010/11. Die Leidenschaft dafür datiert allerdings schon aus der Zeit, als sie das Abitur machte. Ihren Deutsch-Leistungskurs leitete ein Lehrer, in dessen Unterricht unter anderem interessante Bücher und Reportagen gelesen wurden. „Da habe ich schon festgestellt, dass mir Schreiben Spaß macht“, erinnert sich Hörchner. Es folgten erste Versuche, ein Kinderbuch zu verfassen – die Ergebnisse seien aber noch nicht richtig ausgereift gewesen. So richtig los ging es dann wirklich erst vor etwa zehn Jahren. Anfangs habe sie noch gar nicht geahnt, dass aus ihrem Niedergeschriebenen ein Buch entstehen könnte. Das hätte sich erst im Laufe der Zeit beim Schreiben ergeben, erklärt die 41-Jährige. Die fertigen Seiten ließ sie dann lektorieren und sandte sie mehreren Verlagen in ganz Deutschland zu. Ein kleiner Thüringer Verlag habe schließlich Gefallen daran gefunden und den Roman veröffentlicht. Auf Grund der positiven Resonanz der Leser – vorwiegend aus der Region – hat die Sondershäuserin weiter gemacht und im Jahre 2017 ein zweites Buch mit dem Titel „Anouké“ veröffentlicht. Und erst vor wenigen Tagen erschien ihr dritter Roman namens „Das Netz der Nornen“. Als ihr bevorzugtes Genre, dem alle drei Romane zugeordnet werden können, gibt Tina Hörchner „Urban Fantasy“ an. Dabei handelt es sich um Erzählungen, die in der realen Welt spielen, aber auch fantastische Elemente enthalten. So haben ein Teil der Protagonisten aus ihren Büchern einen historischen Hintergrund, auch viele Ort sind real und haben einen Bezug zur Region. Bei letzteren handelt es sich zum Beispiel um Seega, Günserode oder auch die Burg Cufhausen. Zumindest in zwei ihrer Bücher spielt die Handlung zeitlich außer der Gegenwart auch im Mittelalter – für diese Epoche interessiert sich die Autorin im Besonderen. So landet zum Beispiel die Protagonistin ihres ersten Romans nach Einnahme eines Zaubertranks im frühen Mittelalter.

Zitat: „Lesen ist wie träumen mit offenen Augen“

Tina Hörchner betreibt mit ihrem Mann die Fleischerei Hörchner in Jecha und Seega. Das Schreiben ist für sie ein guter Ausgleich für den Arbeitsalltag, auch wenn dafür nicht viel Zeit übrig bleibt. „Wenn ich schreibe, tauche ich in eine andere Welt ab“, erklärt die Sondershäuserin. Ihr Ziel sei es, den Lesern ein ähnliches Gefühl zu vermitteln. Die Autorin möchte es schaffen, den Leser zu begeistern, so dass er mit den Protagonisten ihres Romans mitfiebert. Auch sollen sie beim „Verschlingen“ der Lektüre abschalten und dem Alltagstrott entfliehen können. Erscheint ein Buch, lässt es sich Tina Hörchner nicht nehmen, dieses bei diversen Lesungen in der Region vorzustellen. Dass es ein viertes Buch geben wird, steht auch schon fest. „Das steckt aber noch komplett in den Kinderschuhen“, sagt Hörchner mit einem Lächeln. Aufgrund des Weihnachtsgeschäftes sei sie in den letzten Wochen kaum zum Schreiben gekommen. „Andere machen Sport, ich schreibe“, sagt Tina Hörchner zu ihrem Hobby. Und letzteres soll es schließlich auch bleiben, denn leben könne sie davon nicht.

Auf der Internetseite www.tinahoerchner.de ist es möglich, die beiden zuerst erschienenen Romane zu bestellen. Auch das neue Buch soll hier in Kürze zu haben sein. D ie Titel „Anouké“ und „Das Netz der Nornen“ sollen zudem in der Sondershäuser Touristinformation erhältlich sein, informierte die Autorin.