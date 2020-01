Sondershausen. Russische Komponisten stehen im Mittelpunkt des Sinfoniekonzerts am Samstag im Haus der Kunst in Sondershausen.

Zwischen tiefer Melancholie und unbändiger Lebensfreude

Tiefste Melancholie, Schicksalshaftigkeit ebenso wie schier unbändige Lebensfreude – diese Bandbreite menschlichen Erlebens birgt das Programm des 3. Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters in dieser Spielzeit. Im Haus der Kunst stehen am Samstag zunächst Alexander Borodins berühmten, ungemein farbenfrohen und exotischen „Polowetzer Tänze“ aus seiner Oper „Fürst Igor“ im Mittelpunkt, kündigt das Theater Nordhausen an. Die „Polowetzer Tänze“ entfalten von Wehmut bis hin zu ekstatisch anmutender Lebensfreude eine Fülle an Stimmungen.

Anlässlich seines 60. Geburtstags komponierte Dmitri Schostakowitsch sein 2. Cellokonzert. Dessen ergreifende Musik schwanke zwischen Verinnerlichung und plötzlicher Extrovertiertheit.

Als eines der persönlichsten Werke Peter I. Tschaikowskys gilt dessen 4. Sinfonie. Das „Schicksalsmotiv“, mit dem das Werk beginnt, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Sinfonie als „jene verhängnisvolle Macht, die unser Streben nach Glück verhindert und eifersüchtig darüber wacht, dass Glück und Frieden nie vollkommen und wolkenlos sich verwirklichen lassen“. Tschaikowsky notierte in einem Brief an seine Vertraute Nadeschda von Meck zwar ausführlich seine Gedanken zu dieser Musik, doch ihre tiefgründigen Schönheiten erschließen sich auch ohne die Ausführungen des Komponisten. Die musikalische Leitung des 3. Sinfoniekonzerts hat Generalmusikdirektor Michael Helmrath. Am Vilooncello ist Peter Bruns zu erleben.

Übrigens: Auf eine besondere Art widmeten sich Kurt Weill und Ira Gershwin, der Bruder George Gershwins, russischen Komponisten: Für das Broadway-Musical „Lady in the Dark“ schufen sie 1941 das Lied „Tschaikowsky and other Russians“, in dem nichts mehr passiert, als dass 50 russische Komponisten aufgezählt werden. Die Herausforderung bei diesem Lied, einem so genannten „patter song“ („Plapperlied“), sei es, die Namen so schnell wie nur möglich aufzulisten. Der amerikanische Schauspieler und Komiker Danny Kaye, der auch die Uraufführung des Musicals sang, schaffte es in 31 Sekunden.

Die Konzerteinführung beginnt jeweils 17.15 Uhr. Ein begleitendes Angebot für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren findet immer im 2. Teil des Konzertes statt. Dabei erfahren die Kinder Interessantes zu den Komponisten, den Werken, deren Entstehung und den Orchesterinstrumenten. Der Eintritt für die Kinder ist dank der Unterstützung des Fördervereins Loh-Orchester Sondershausen kostenlos.

Sonnabend, 11. Januar, 18 Uhr, Haus der Kunst Sondershausen, Sonntag, 12. Januar, Theater Nordhausen, Karten: Abendkasse oder im Internet unter www.theater-nordhausen.de oder in der Touristinformation Sondershausen, Telefon: 03632/788 111.