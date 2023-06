Zwischenbilanz zur Zukunftswerkstatt in Helbedündorf

Helbedündorf. Die Hälfte der Projektlaufzeit ist bereits vorüber.

Die Hälfte der Laufzeit hat das Programm „Zukunftswerkstatt Kommune“ bereits hinter sich. In einem gemeinsamen Workshop mit der begleitenden Hochschule Nordhausen sollen Mitwirkende nun am Montag, dem 19. Juni, um 18 Uhr in dem Bürgerhaus Holzthaleben zusammenkommen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und inhaltlich an verschiedenen Themenschwerpunkten weiterzuarbeiten. Gefördert wird das Projekt von dem Bundesministerium für Familien.