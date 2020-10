Seit 30 Jahren sind Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Die Lokalredaktion spricht mit Menschen aus dem Kyffhäuserkreis über ihre persönliche Geschichte. Heute: Olaf Schade aus Sondershausen.

Aus Olaf Schades Sicht geht es gerade aufwärts. Seit 30 Jahren liest der Wahl-Sondershäuser die Entwicklung in der Region vor allem an der Nachfrage nach Eigenheimen ab. 1990 begann Schade, Menschen dabei zu helfen, sich den Traum vom eigenen Häuschen zu verwirklichen. Und der Wunsch danach sei derzeit mindestens ebenso häufig, wie gleich nach der Wende – allerdings für den selbstständigen Immobilienmakler gar nicht mehr so leicht zu erfüllen, wie noch vor wenigen Jahren. „Gerade für die Städte Sondershausen oder Bad Frankenhausen gibt es in letzter Zeit wieder mehr Interessenten als freie Grundstücke oder Häuser“, stellt Schade fest.

Das habe noch ganz anders ausgesehen, als er 2006 in sein Hauptgeschäft als Immobilienmakler geradezu hineingeschubst worden sei, erinnert sich Schade an schlechtere Zeiten für Hausverkäufer im Kyffhäuserkreis. „Bekannte und Kunden einer Bauträgerfirma, für die ich damals als Prokurist arbeitete, hatten mich immer öfter angesprochen, ob ich ihnen nicht irgendwie helfen könne, ihre Immobilie an den Mann zu bringen. Das war damals nicht ganz einfach, aber ich wagte es doch, mich mit dieser Aufgabe selbstständig zu machen.“

Viele seiner ersten Kunden bauten darauf, dass er gleich nach der Wende schon einmal Erfahrungen in der Immobilienbranche gesammelt hatte. Damals vor allem darin, künftigen Hauseigentümern die Mittel für Kauf oder Bau eines Eigenheims zu verschaffen. „Mich hat es anfangs vor allem gereizt, mich mit meinem Faible für Zahlen und Finanzen in der freien Wirtschaft zu versuchen, als das endlich möglich war.“ In Schlotheim gründete er im September 1990 eine Finanzagentur, arbeitete später in Sondershausen für eine Bausparkasse, bevor er ins Baugewerbe wechselte und seine Erfahrungen nun ins Immobiliengeschäft fließen lässt. So behielt er über 30 Jahre die Entwicklung der Region im Auge und bemerkte zuletzt den erfreulichen Aufwärtstrend.

Der wird auch von Schades Eindrücken bestätigt, die er als Unternehmer in der Kreisstadt und Gründungsmitglied im Sondershäuser Werbering seit 1995 sammelt. Seit 2009 steht der Finanz- und Immobilienmakler dem Verein mit heute 31 Mitgliedern selbst vor. Das gemeinschaftliche Engagement, das sich anfangs in erster Linie gegen die Pläne der Stadt, durch riesige Bauvorhaben die Innenstadt komplett lahmzulegen, gerichtet hatte, zeige inzwischen noch weit größere Wirkungen.

So könne es sich der Werbering als Verdienst auf die Fahnen schreiben, dass der östliche Teil des Boulevards durch die Wezel-Straße entgegen ursprünglichen Plänen der Stadt für den Autoverkehr geöffnet und so für den innerstädtischen Handel viel attraktiver wurde. „Mittlerweile sind wir ein Partner der Stadtverwaltung und unsere Stimme hat bei vielen Entscheidungen zur Innenstadtentwicklung großes Gewicht, schätzt Schade ein. Darüber hinaus begründete der Verein mit dem Weinfest, dessen 25. Jubiläum in diesem Jahr Corona zum Opfer fiel, eine neue Tradition in der Stadt. Deren Entwicklung hat Schade so auch mitgeprägt.