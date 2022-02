In Rettungswagen randaliert, Sanitäter verletzt: Mann entblößt sich auf Flucht und schlägt auf Autos ein

Stadtroda. Ein Mann aus dem Landkreis Greiz hat im Saale-Holzland-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr sollte ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Greiz ins Klinikum in Stadtroda eingewiesen werden. Laut Polizei randalierte der Mann jedoch plötzlich im Rettungswagen und griff die Rettungssanitäter, diese dadurch leicht verletzt wurden. Anschließend flüchtete er über die Felsenkellerhohle in Richtung Breiter Weg, wobei er versucht habe Autos anzuhalten und auch auf vorbeifahrende Autos einschlug. Auf seiner Flucht urinierte der Mann öffentlich und präsentierte dabei Passanten offen sein Geschlechtsteil, die er zudem mit vulgären Äußerungen beleidigte.

Im Breiten Weg konnte der 34-Jährige schließlich durch Polizisten eingefangen und in die Klinik gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann erhielt entsprechende Strafanzeigen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei betroffene Verkehrsteilnehmer und Passanten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 036428-640 entgegen genommen.