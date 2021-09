Wieder Randalierer in Stadtroda - Frau misshandelt Hund und schlägt nach Passanten

Stadtroda. Das sind die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Betrunken ihren Hund misshandelt: Mehrere Anzeigen

Freitagabend schlug und trat in der Bahnhofstraße in Stadtroda eine betrunkene Frau nach ihrem Hund. Als Passanten eingriffen, ging sie auf diese los und schlug erfolglos nach einem schlichtenden Mann. Danach fuhr die Betrunkene mit ihrem Fahrrad in Richtung Jenaer Straße weg, wo sie wenig später durch Polizeibeamte ergriffen wurde. Sie stand mit 2,17 Promille erheblich unter Alkohol.

Mit ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzungen oder Spuren von Misshandlungen waren am Hund der 30-jährigen Besitzerin nicht erkennbar. Gegen die Hundehalterin wird nun u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, versuchte Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Einbruch in Autohandel scheitert - Bungalow durchwühlt

Ein noch unbekannter Mann versuchte Freitag früh zwischen 1.13 und 1.19 Uhr in einen Gebrauchtwagenhandel in der Mühlbergstraße in Eisenberg einzubrechen. Dabei beschädigte er das Türschloss der Eingangstür des Bürogebäudes. Vor dem Büro versuchte er mehrere Autotüren zu öffnen, jedoch erfolglos. Zuvor soll er sich auf einem Nachbargrundstück an einem Unimog zu schaffen gemacht haben. Auch wurde durch den Dieb ein Bungalow betreten und Schränke durchwühlt. Entwendet wurde scheinbar nichts. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Der Täter wird als schlank und mit kurzen hellen Haaren beschrieben. Er ist ca. 170- 180 cm groß. Er trug zur Tatzeit ein weißes Tanktop, eine helle Jogginghose, schwarz weiße Sneakerschuhe und eine Bauchtasche mit schwarzem Band.

Hinweise zur Tat und dem Täter bitte an die Polizei unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wieder Randalierer in Stadtroda

In der Nacht auf Samstag zogen abermals Unbekannte randalierend durch Stadtroda. Im Tachover Ring, Am Burgblick und Goetheweg traten und schlugen sie von mindestens vier Fahrzeugen Außenspiegel ab. In einer Baustelle gegenüber der Regelschule rissen sie Bauzäune um. Der Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben. Weitere Geschädigte und Zeugen zum Vandalismus wenden sich bitte an die Polizei unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

