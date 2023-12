Teufel mit bitterem Wunsch

Norman Meißner über einen ganz gemeinen Gast in Eisenach

Gräueltaten gibt es schon seit grauer Vorzeit, leider auch in der Wartburgstadt Eisenach. Dass ein junger Kerl betteln geht, ist erstmal überhaupt keine Schande. Als sich aber ein alter Witwer seiner erbarmt, ihn mit nach Hause nimmt und ihm Kost und Logis gewährt, bedankt sich der Bettler mit Mord und wirft den leblosen Körper in den Keller. Der Gast schnappt sich die Barschaft des Witwers, „welches 60 Gold-Gulden gewest“, wie aus „Junckers Chronik der Stadt Eisenach“ hervorgeht, und flieht. Der mordende Dieb kommt nur bis zum Stadttor und wenig später in Haft. Nachdem der Teufel ihm im Gefängnis hart angefochten hat, sich selbst zu erhängen, ersucht der Delinquent Martin Luther und Philipp Melanchton, um beim Kurfürsten eine Fürbitte einzulegen, dass er los käme. „Aber Dr. Luther hat geantwortet, die That wäre so greulich, daß sie mit gutem Gewissen sich keiner Fürbitte unterstehen könten oder dörfften, doch wolten sie darzu reden, daß ihme die Straffe möchte gelindert“, heißt es dazu wörtlich in der Chronik von Christian Junckers, die im Jahre 1710 erstmals erschienen ist.