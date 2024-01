Mühlhausen. Der Rotary-Club Mühlhausen unterstützt zwei Projekte finanziell mit einer großen Spendensumme.

Exakt 6370 Euro an Spenden sind am Dienstagabend beim traditionellen Grünkohl-Essen zusammengekommen, das der Rotary-ClubMühlhausen gemeinsam mit dem Brauhaus zum Löwen ausrichtete. Das Geld kommt einerseits dem Verein For Life für den Bau des Hospizes zugute und soll andererseits das Dürer-Denkmal mit finanzieren helfen. Die sieben Meter hohe Skulptur soll auf Initiative des Freundeskreises der Mühlhäuser Museen um dessen Vorsitzenden Michael Scholl im April 2025 auf dem Kornmarkt aufgestellt werden.