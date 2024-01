Unstrut-Hainich-Kreis. Sowohl aus Apotheken als auch von Ärzten kommt im Unstrut-Hainich-Kreis Kritik am E-Rezept. Für alle bringt es eine Menge Mehraufwand. Die Gebietsvertrauensapothekerin Kreis Bad Langensalza meint sogar: Patienten, die in Orten leben, in denen es keine Apotheke gibt, werden dadurch abgehängt.

Das E-Rezept soll Erleichterungen bringen. Doch bisher hatte die Umstellung im Unstrut-Hainich-Kreis nur mehr Aufwand zur Folge – für Ärzte, Apotheken und für Patienten. Auch spielt die Technik oftmals nicht mit. „Das E-Rezept ist gemacht für heile Welt“, ist bringt es Marcus Rösing, Inhaber der Forstberg-Apotheke in Mühlhausen, provokant auf den Punkt. Doch die gibt es nun mal nicht.