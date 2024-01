Südeichsfeld. Drittes Blasmusik-Spektakel im Südeichsfeld: Musikalischer Hauptakteur hat für „Rammstein“ und „Babylon Berlin“ gearbeitet.

Rund 9000 Besucher kamen im Sommer 2023 zum Biergarten-Festival ins Südeichsfeld. Das waren doppelt so viele wie zur Premiere im Jahr davor. Am letzten Juli-Wochenende gibt es nun die dritte Auflage der Blasmusikparty. Die befindet sich auf Erfolgskurs. Denn jetzt, gut sechs Monate vorher, wurden bereits so viele Wochenend-Tickets verkauft, wie für das ganze Festival 2023 – rund 1200 Stück.