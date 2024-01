Obermehler. Saubere Sache? Feuerige Angelegenheit! Neues aus einem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Freiwillige Feuerwehr Obermehler zählt derzeit 28 Mitglieder in ihrer Einsatzabteilung. Am Samstag lud die Wehr zum Weihnachtsbaumverbrennen. Wehrführer Marvin Herting berichtete von einem intensiven vergangenen Einsatzjahr mit insgesamt 56 Alarmierungen. Davon seien elf Brandeinsätze und die übrigen Hilfeleistungen gewesen. Außerdem wurde vor wenigen Tagen neue Wasch- und Trockentechnik für die Einsatzkleidung der Landgemeindewehren im Gerätehaus in Obermehler installiert. Bürgermeister Alexander Blankenburg machte sich davon ein Bild. Martin Haase und Konstantin Hirt sicherten indes das Weihnachtsbaumverbrennen am Samstagabend.