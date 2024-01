Bad Tennstedt. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Kiba) fördert den aktuellen Bauabschnitt der Trinitatis-Kirche im Unstrut-Hainich-Kreis. Historisch bemerkenswert in dem Gotteshaus ist unter anderem Kruzifix mit einer Dornenkrone aus Hanf und echtem Haar.

Die Trinitatis-Kirche in Bad Tennstedt ist die erste „Kirche des Monats 2024“ der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Kiba). Die mehr als 600 Jahre alte dreischiffige Basilika wird derzeit umfassend restauriert. Die Stiftung, die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründet wurde, fördert den aktuellen Bauabschnitt mit 10.000 Euro.