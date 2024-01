Nordthüringen. In der Region kommt es vermehrt zu Anrufen mit böser Absicht

Erneut warnt die Polizei vor gehäuften Betrugsversuchen am Telefon in der Region. So wurden unter anderem in Sondershausen verstärkt Menschen angerufen. Ein Unbekannter gab sich dabei als Sondershäuser Polizist aus. Er sprach von Einbrüchen in der Nacht zuvor, in anderen Fällen von möglichen Kontobewegungen beim Angerufenen oder Einbruchslisten, auf denen der Angerufene stehe. Mit dieser Masche versuchen Betrüger, an Daten etwa über Konten oder über Geld im Haus zu kommen. Laut Polizei reagierten alle Angerufenen richtig, brachen die Gespräche ab und erstatteten in neuen Fällen Anzeige. Schaden entstand keiner.