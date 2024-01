Mühlhausen. Zweieinhalb Tage nach dem Melde-Start werden die Plätze in den Kinderläufen beim Mühlhäuser Röblinglauf bereits knapp.

Wer dabei sein will, der muss sich beeilen: Seit dem Meldestart am Wochenende haben sich bereits 2000 Läufer und Walker in die Startlisten für den Mühlhäuser Röblinglauf am Freitag, 3. Mai, eingetragen. Es sind die Läufe für die Kinder, die stark nachgefragt sind. Komplett ausgebucht sind die Läufe 2 und 3, in denen die Grund- und Förderschüler für die Hospizarbeit unterwegs sein werden. Rund 100 Plätze sind noch in Lauf 1 zu haben, der den Kindergarten-Kindern vorbehalten ist. Im Lauf für junge Leute weiterführender Schulen können noch 450 der 700 Plätze gebucht werden.