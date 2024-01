Eigenrieden. Es war eine Galerie für das Schöne und Gediegene. Nun ist es immer noch eine Galerie, doch es gibt auch Platz zum Feiern und für Tagungen. Was entstand in einem Mühlhäuser Ortsteil?

Black and Gold. Schwarz und golden. Das ist der Name der Galerie in Eigenrieden, direkt an der durchs Dorf führenden Bundesstraße. Und es ist das Motto von Anna Köhmstedt. Die 35-Jährige trägt schwarzes Oberteil, schwarzen Rock, schwarze Strumpfhose – und goldenen Schmuck sowie goldene Schuhe. Wenn es Besonderes zu feiern gibt, dann greift die Frau aus Struth zum passenden Outfit.