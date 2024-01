Unstrut-Hainich-Kreis. AfD stellt 22 Bewerber auf. Bisher zwei Landratskandidaten im Rennen. Was planen die Parteien im Kreis?

Zwei Landratskandidaten und eine Partei-Liste für den Kreistag gibt es bereits für die Kommunalwahl am 29. Mai. Wie ist der weitere Zeitplan der Parteien? Die CDU will am 18. Januar bei einer Mitgliederversammlung Hans-Joachim Roth aus Schlotheim offiziell zu ihrem Landratskandidaten machen. Er hatte seinen Hut in den Ring geworfen, unmittelbar nachdem André Hettenhausen (parteilos) seine Bewerbung als gemeinsamer Kandidat von CDU, Freien Wählern und FDP zurückgezogen hatte. Roth hat bereits die Unterstützung des Kreisvorstands. Im Februar werde die CDU ihre Kreistagsliste und das Wahlprogramm aufstellen, sagte der Kreisvorsitzende Jeremi Schmalz.