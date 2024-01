Bad Langensalza. Wer kommt in den Hainich und was macht er da? Warum wird die Forschung erst so langsam richtig spannend?

Der Baumkronenpfad an der Thiemsburg bleibt das Schwergewicht unter den touristischen Angeboten im Nationalpark Hainich. Das geht aus der am Donnerstag in Bad Langensalza vorgestellten Jahresbilanz hervor.