Körner. Spannung vor den Kommunalwahlen in Körner: Wer wird neuer Bürgermeister? Amtsinhaber Matthias Niebuhr stellt sich erneut der Herausforderung. Doch gibt es auch andere Kandidaten?

Für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres hat der Gemeinderat in Körner auf seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend Manuela Eckardt als Wahlleiterin und Vanessa Linke als stellvertretende Wahlleiterin ernannt. Eckardt arbeitet im Bauamt der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, Linke in der Finanzverwaltung der Stadt. Die Wahl betrifft den ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Körner und den Gemeinderat. Die Ratsmitglieder haben einstimmig für beide Positionen votiert.