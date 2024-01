Bad Langensalza. Bis in den Herbst hinein ist ein Dorf bei Bad Langensalza nicht passierbar. Das sind die Konsequenzen.

Die Bundesstraße zwischen Bad Langensalza und Merxleben wird ab Montag voll gesperrt. Grund fűr die Sperrung íst der Neubau der Brücke űber die Salza nahe Merxleben. Zudem wird die Fahrbahndeckschicht der Bundesstraße erneuert. Die Arbeiten dauern bis in den Herst. Für den Busverkehr wird es aber in der kommenden Woche noch keine Änderungen geben; die Notfahrpläne treten erst ab dem 29. Januar in Kraft.