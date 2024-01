Bad Langensalza. Ludwig Wright gilt musikalisch als das Kind von Elvis Presley und Joni Michell. Nun gibt er ein Konzert in Bad Langenslaza.

Ludwig Wright, britisch-deutscher Songwriter, Poet und Performer, der Mitsing-Melodien, Rock ’n’ Roll und Folk in Einklang bringt, spielt am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr, ich im Café Schwesterherz in Bad Langensalza. Musikalisch ist er das Kind von Elvis Presley und Joni Mitchell.