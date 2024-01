Im Bratwurstmuseum in Mühlhausen ist am Samstag das Festjahr der Thüringer Rostbratwurst eröffnet worden. Denn die Bratwurst konnte an diesem Tag 620. Geburtstag feiern. Es wurde eine 140,4 Meter lange Bratwurst gebraten und das Bratwurstlied uraufgeführt. © Funke Medien Thüringen | Sabine Spitzer