Ammern. Der Aktionstag an der Regelschule Unstruttal in Ammern lohnte sich in mehrfacher Hinsicht. Warum das Interesse an der Schule groß ist.

Obwohl die Schulzeit für Jakob Wand seit vorigem Sommer Geschichte ist und ihm seine begonnene Elektriker-Lehre Spaß macht, wirkt seine frühere Schule noch immer irgendwie magnetisch auf ihn. Denn den 17-Jährigen aus Bickenriede zog es mit vielen anderen ehemaligen Schülerinnen und Schülern am Samstag zum Tag der offenen Tür sichtlich begeistert in die Regelschule Unstruttal.