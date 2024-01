Klarer Unmut: Landwirte, Mittelständler und Privatleute demonstrieren in Bad Langensalza Gut 250 Menschen, so schätzt es die Polizei versammelten sich unter dem provokanten Motto "Deutschland schafft sich ab" in Bad Langensalza. Landwirte, Unternehmer und Privatpersonen demonstrierten gegen steigende Kosten und die Energiepolitik. Ein setzten ein deutliches Zeichen ihrer Unzufriedenheit. "Deutschland schafft sich ab" - unter diesem provokanten Motto versammelten sich am späten Montagnachmittag, nach Polizeiangaben gut 250 Menschen auf dem Neumarkt von Bad Langensalza. Sie folgten dem Aufruf von Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos), der die Protest-Demonstration initiierte. Landwirte und ihre Traktoren Traktoren, Unternehmer und Privatpersonen waren dabei, manche von ihnen mit Transparenten und Trillerpfeifen gerüstet. Zu den Rednern zählten Matthias Oßwald, ein Unternehmer aus Mühlhausen und Knut Lochmüller, Geschäftsführer der Pro Land Agrar aus Nägelstedt. Auch Jürgen Werner, Geschäftsführer der Firma Werner aus Aschara, trat ans Mikrofon. Sie alle repräsentierten die mittelständische Wirtschaft. Die Sorgen und Probleme der Gastronomie- und Hotelbetriebe brachte Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer der Thüringer DEHOGA, auf den Punkt. An seiner Seite stand Gastwirt Gordon Keiling. Nach der etwa einstündigen Kundgebung zog der Tross zu einem Protestmarsch durch die Stadt. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann