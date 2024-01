Erfurt. Die Leichtathleten des Unstrut-Hainich-Kreis holen Medaillen und Top-Platzierungen bei den Landesmeisterschaften. Das waren die herausragenden Sportler.

Manchmal, ja manchmal hat auch der Guru aus Großengottern nicht recht. „Ich glaube, Marius Bartsch wird am Abend unsere einzige Medaille holen.“ Das sagte Dieter Facklam vom SV Creaton Großengottern am Mittag der Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Erfurt. Bartsch (19) lieferte, siegte über 200 Meter und unterbot noch dazu die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften der unter 20-Jährigen in der Halle.