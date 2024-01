Mühlhausen. Die Arbeiten zur Umgestaltung des Schwanenteichs laufen. Für Mühlhäuser und ihre Gäste ist das Erholungsgebiet derzeit weitgehend nicht zu nutzen. Das sind die nächsten Schritte zur Umgestaltung.

In den nächsten Wochen soll sichtbar werden, wie das Erholungsgebiet Schwanenteich einmal aussehen soll. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt es bei den Einschränkungen: Zu nutzen sind nur die Wege an der Südseite des Sees. Seit Mitte September 2023 laufen am Schwanenteich die Umbauarbeiten. Zwei Jahre Bauzeit und Kosten von rund elf Millionen Euro sind geplant.