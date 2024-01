Bad Langensalza. Die Vorsitzende des Jugendparlaments in Bad Langensalza ist stolz darauf, was im vergangenen Jahr erreicht werden konnte. Trotzdem: Mehr Mitstreiter sind gewünscht.

Seit einem Jahr treffen sich neun Jugendliche einmal im Monat, um zu diskutieren, was sich in Bad Langensalza ändern muss. „Dafür, dass wir vor allem vorhatten, uns erstmal kennenzulernen und in unsere Rolle zu finden, haben wir viel geschafft“, sagt Vorsitzende Aviva Schröer.