Großengottern. Ernst-Christian Hesse? Kaum jemand weiß, wer das war. In dieser Gemeinde des Unstrut-Hainich-Kreises will man das ändern? Was haben drei Schüler damit zu tun?

Drei Schüler des Jahn-Gymnasiums Großengottern, Noah Winkler, Lena Schleyer und Paula Schwarzkopf, nahmen jetzt an einem Proben-Wochenende an der Landesmusikakademie Sondershausen teil. Finanziert haben das Lehrer Matthias Schwarzkopf und Historiker Peter Klippstein. Das Wochenende diente der Hinführung auf 2026, auf das Jahr des 350. Geburtstags von Ernst-Christian Hesse, des einst berühmten Viola-da-Gamba-Spielers, der in der Marktstraße in Großengottern geboren wurde und der enger Freund von Händel und dem italienischen Komponisten und Violinisten Corelli war. Wie einst Hesse, so wolle man den Nachwuchs fördern, heißt es von Matthias Schwarzkopf. Er hofft darauf, dass die drei Kinder Teil der neuen Schülerband werden. 2026 wollen Schwarzkopf und Klippstein Ernst-Christian Hesse als lokale Persönlichkeit wieder verstärkt ins Bewusstsein der Region holen. Geplant ist auch ein Konzert mit einem aktuellen Star an der Kniegeige.