Mühlhausen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter begrüßt. Ihr Wort hat dasselbe Gewicht wie das der Berufsrichter

139 neue Schöffinnen und Schöffen wurden am Landgericht in Mühlhausen gewählt. Zum Jahresbeginn startete ihre fünfjährige Amtszeit. Bei einer Informationsveranstaltung begrüßte der Präsident des Landgerichts, Matthias Häcker-Reiß, nun mehr als 100 von ihnen. Im voll besetzten Saal führte die Vorsitzende Richterin Gerhild Jumpertz die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in den Schöffendienst ein.