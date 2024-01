Seebach. Von Ersatzteilen zu Oldtimern und Alltagsautos: Ein Familienbetrieb in Seebach wagt einen radikalen Neuanfang. Nachdem der Handel mit Ersatzteilen nicht mehr ihr Kerngeschäft ist, setzen Ralf und Mirko Wiesner nun auf den Verkauf von Young- und Oldtimern.

Im Mühlhäuser Ortsteil Seebach vollenden Ralf und Mirko Wiesner jetzt eine radikale Kehrtwende. Nach über 30 Jahren im Ersatzteil- und Fahrzeughandel ziehen sie einen Schlussstrich, zumindest teilweise. Die Wiesners haben eine ihrer Hallen komplett leer geräumt. Auf mehr als 700 Quadratmetern werden künftig erschwingliche Alltagsfahrzeuge ausgestellt. Diese seien derzeit im Unstrut-Hainich-Kreis gefragt, heißt es aus dem Familienbetrieb. Hinzukommen werden einige Young- und Oldtimer, berichtet Mirko Wiesner.

Der lokale Gebraucht-Ersatzteilhandel ist völlig eingebrochen. Immer mehr Menschen kaufen online. Auch die Wiesners haben in der Vergangenheit in diesem hart umkämpften Haifischbecken gefischt. Preis schlägt Qualität, das haben Vater und Sohn erkannt. Daher haben sie ihren Betrieb an der Seebacher Bahnhofstraße in den letzten Monaten komplett umgekrempelt. Der Plan sei es gewesen, sich ausschließlich mit Young- und Oldtimern zu beschäftigen. „Hetti-Motors“ heißt das Projekt. Doch auch hier hat das einst große Interesse etwas nachgelassen. Dennoch gäbe es Menschen, die ihr Geld in historische Fahrzeuge investieren. Diese seien zumindest wertstabil, wissen die Wiesners aus Erfahrung. Sogar eine leichte Tendenz nach oben kann bei einigen Fahrzeugen verzeichnet werden.