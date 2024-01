Mühlhausen. Entdecke Mühlhausen mit neuem Kick. Die Stadt lockt jetzt mit brandneuen Touren auf dieser Handy-App. Warum Outdoorfreunde begeistert sind und wie du die Schönheit von Mühlhausen auf der digitalen Landkarte erlebst.

Die digitalen Touren durch Mühlhausen sind bereits seit einiger Zeit auf der Internetplattform Outdooractive zu finden und erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit bei Gästen, die die Stadt per Rundgang, Wanderung oder Radtour erkunden. Die Tourist-Information Mühlhausen hat nun auf die steigende Nachfrage reagiert und präsentiert jetzt zwölf neue Touren auf der Plattform Komoot, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nancy Krug, Leiterin der Tourist Information Mühlhausen, betont die Bedeutung von Komoot als einer weiteren beliebten Plattform für Tourenplanung. „Während meiner Gespräche mit Gästen vor Ort und auf Messen im Bundesgebiet wurde mir immer wieder verdeutlicht, dass Komoot eine sehr viel genutzte Plattform ist“, sagt Krug. Die Entscheidung, auch auf Komoot vertreten zu sein, wurde daher getroffen, um den Besuchern eine noch breitere Auswahl an digitalen Touren anzubieten.

Auf der offiziellen Webseite von Mühlhausen (www.muehlhausen.de/tourismus/aktiv/routen/) können Interessierte eine Übersicht aller verfügbaren Routen für beide Plattformen einsehen.

Diese Initiative kommt besonders passend im Hinblick auf den Deutschen Wandertag 2024 in Heilbad Heiligenstadt, der auch Mühlhausen in den Fokus von Wanderern aus ganz Deutschland rückt. Die Integration von Komoot bietet somit eine ideale Möglichkeit, sich im Vorfeld über die vorhandenen Routen vor Ort zu informieren.