Mühlhausen. Beheizter Raum ermöglicht Gästen und Begleitpersonen einen angenehmen Aufenthalt auch bei winterlichen Termperaturen.

Im Thuringia Funpark in Mühlhausen wird am Samstagnachmittag die neue „Winter-Baude“ eröffnet. Gäste und Begleitpersonen haben in dem beheizbaren Raum am Eingang der Skatehalle die Möglichkeit, die Zeit zu verbringen. In den vergangenen Wochen wurde der Raum in viel Eigenleistung von Vereinsmitgliedern und anderen Freiwilligen gebaut und gestaltet. Auch der Eingangsbereich mit Kasse und Ausleihstation soll demnächst umgebaut werden und Fenster bekommen, sagt Vereinsvorsitzender Volker Schröder. In der kalten Jahreszeit sei das Arbeiten für die Mitarbeiter dann angenehmer. Die Scooter-Fahrer Mattis, Adrian und Leon (von links) und Larysa, die gerade ihren Bundesfreiwilligendienst im Thuringia Funpark absolviert, durften als erste in die Baude.