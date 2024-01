Dirk Vogel, der evangelische Pfarrer von Bad Langensalza, erinnert an Auschwitz. Seine Botschaft: Niemals wieder darf so etwas geschehen.

Am 27. Januar 1944 erreichen Truppenverbände der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Was sie vorfinden, das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Zwischen einer Million und vier Millionen Menschen, so die Schätzungen, wurden über vier Jahre lang antransportiert, ausgeladen, vergast, verbrannt. 90 Prozent von ihnen waren Juden. Aus einem faschistischen Wahn heraus sollte die europäische jüdische Kultur ausgelöscht werden.