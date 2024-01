Mühlhausen. Mühlhausen steht vor der nächsten Demonstration. Worum soll es am Montag gehen?

Vertreter der Landwirtschaft und des Mittelstands rufen für Montag wieder zum Protest auf. Nach Bad Langensalza in der Vorwoche will man sich nun am 29. Januar, 17 Uhr, auf dem Blobach in Mühlhausen treffen. Als Redner angekündigt werden von den Organisatoren Vertreter von Firmen, lokalen Landwirtschaftsunternehmen, von Speditionen, aus der Gastronomie und vom Hotel- und Gaststättenverband. Zudem wird Matthias Niebuhr auch ein leitender Mitarbeiter eines Landwirtschaftsunternehmens, der zugleich SPD-Bürgermeister von Körner ist, am Mikrofon erwartet.