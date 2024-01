Großwelsbach. Ein Teenager wurde Sonntagfrüh nach einer Faschingsveranstaltung im Unstrut-Hainich-Kreis als vermisst gemeldet.

Glückliches Ende einer rund fünfstündigen Suche: Nach einer Faschingsveranstaltung in Großwelsbach war Sonntagfrüh ein Teenager aus der Region nicht an einem angekündigten Schlafplatz in Großwelsbach gefunden worden. Polizei und Feuerwehr suchten zwischen 3 und 8 Uhr nach dem Jungen, der nach dem Fasching auch noch sein Handy verloren hatte und deshalb nicht erreichbar war, hieß es von der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.