Sundhausen. Der Unstrut-Hainich-Kreis startet in die Faschingssaison. Ein 380-Einwohner-Ort weiß dabei mit einer Besonderheit zu punkten.

Der Fasching in Sundhausen hat in diesem Jahr ein Alleinstellungsmerkmal: Mit dem 15-jährigen Maximilian gab es erstmals einen Tanzmajor, das Pendant zu Alina-Sophie Ludwig als Tanzmariechen. Mit zwei Prunksitzungen startete der Sundhäuser Carnevalverein in die Saison. Kai Hebig und seine Frau Nancy führten durchs Programm, das etwa 60 Mitwirkende zählte, die Hälfte davon Kinder. Und die kommen nicht nur aus dem kleinen Dorf mit seinen rund 380 Einwohnern, sondern auch aus der Region.