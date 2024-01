Mühlhausen. Mühlhausen erinnert an den Widerstand gegen das Naziregime. Die Rathaushalle ist vollbesetzt. Was hat die Menschen bewegt?

Bereits der Blick auf die an der Großleinwand eingeblendete Fotoaufnahme vom Torhaus des Vernichtungslagers Auschwitz ließ die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus am Samstagabend in der vollbesetzten historischen Rathaushalle innehalten.