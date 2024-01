Mühlhausen. Wer unterwegs sein muss, sollte vorsichtig sein. Es gibt auf glatter Straße erste Unfälle.

Glätte begünstigte nach ersten Informationen einen Unfall am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, am Flutgraben in Mühlhausen. Dort stießen zwei Autos auf gerader Strecke zusammen. Drei Menschen wurden von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Straße, eine gern genutzte Verbindung zwischen Mühlhausen und Görmar, bleibt gesperrt. Die beiden am Unfall beteiligten Autos müssen abgeschleppt werden.