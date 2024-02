Mühlhausen. Schwanenteich, Bahnhofsvorplatz, schnelles Internet für Mühlhausen bis 2027: Vor diesen Entscheidungen steht der Stadtrat.

104 Millionen Euro will die Stadt Mühlhausen in diesem Jahr ausgeben, für ihre Verwaltung, für Investitionen, für freiwillige Aufgaben wie Kultur und Vereinsförderung. Wofür, das ist festgehalten im Haushalt der Stadt. Den bringt zur Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 7. Februar, Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) in den Stadtrat ein. Das heißt: Diskutiert, und bestenfalls beschlossen, wird das Papier dann auf der nächsten Sitzung im März.