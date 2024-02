Unstruttal. Ein weiterer Ortsteil bekommt einen mobilen Defibrillator. Der Ortsbrandmeister erklärt, warum die Anschaffung so wichtig ist.

Sieben sogenannte AED, automatisierte externe Defibrillatoren, gibt es nun in der Gemeinde Unstruttal. Die Geräte helfen, Leben zu retten. In diesen Tagen wurde ein AED im Ortsteil Menteroda übergeben. Er ist an der Gemeindeschänke „Glück auf“ öffentlich zugänglich angebracht. Angeschafft hat ihn die Gemeinde mit Fördermitteln. Rund 2000 Euro kostet das Gerät, sagt Bürgermeister und Ortsbrandmeister Michael Hartung (parteilos). Der Standort ist zentral: Schule, Kindergarten, Kirche sind in direkter Nähe.