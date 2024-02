Mühlhausen. Schwerer Unfall auf der Baustelle: Handwerker in Mühlhausen stürzt vom Gerüst - schwere Kopfverletzungen. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte. Das ist bisher bekannt.

Bei Arbeiten an einem Gerüst in Mühlhausen wurden am Dienstagmorgen zwei Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs schwer verletzt.